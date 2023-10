Caso Cospito | la Direzione antiterrorismo chiede la revoca del 41 bis

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Lanazionalee antimafia è favorevole alladel 41 bis per l’anarchico Alfredo. A renderlo noto è il suo difensore, l’avvocato Flavio Rossi Albertini, spiegando che la richiesta è arrivata nel corso dell’udienza davanti al tribunale di Sorveglianza di Roma, che si è riservato di decidere. La Dnaa ha dato il suo parere favorevole in relazione all’istanza presentata dalla difesa dell’anarchico. I giudici comunicheranno una decisione in merito all’isolamento e all’applicazione del carcere duro persolamente nei prossimi giorni, secondo quanto viene riferito. Lanazionalee antimafialadel 41 bis perLe motivazioni presentate ...