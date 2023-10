Caso Apostolico | l’Anm Milano | “Dal governo ennesimo attacco all’autonomia Intimidire i giudici mette a rischio i diritti dei cittadini”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “Se il giudice giunge a chiedersi “cosa?” ogni volta che adotta un provvedimento, ad essere travolta non sarà soltanto l’indipendenza e la credibilità dell’azione giurisdizionale ma, con essa, ideiche di fronte a noi ogni giorno li reclamano”. Al termine di una lunga assemblea, la sezione didell’Associazione nazionale magistrati ha approvato un documento in cui esprime “forte preoccupazione in tema di separazione dei poteri” e chiede al Comitato direttivo centrale (il “parlamentino” del sindacato dele pm, che si riunirà a Roma sabato prossimo) di convocare l’Assemblea generale “per affrontare l’e indipendenza della magistratura”. Il riferimento è all’offensiva mediatica in ...