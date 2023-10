Carlo e Camilla | la lite furibonda che mette a rischio il matrimonio

Leggi su velvetgossip

(Di giovedì 19 ottobre 2023) ReIII e la Reginaproseguono ormai la loro relazione da diversi anni. I due sono finalmente usciti allo scoperto qualche tempo dopo la separazione tra il re e Lady Diana. Eppure, anche se il loro rapporto non è mai stato scalfito in alcun modo, pare che recentemente alcune discussioni stiano minando la loro stabilità. Quella traè sempre stata una storia d’amore che ha fatto discutere, soprattutto per il grande consenso riscosso dalla figura di Lady Diana. E anche dopo la sua morte, i due coniugi sono spesso stati oggetto di critiche in merito al loro passato amoroso. Ma nonostante il loroabbia sopportato ben altre peripezie sembra che ultimamente i sentimenti di entrambi stiano vacillando in seguito a una. La ...