Carl Philip di Svezia e la nuova attività lontano dalla Famiglia Reale

Così perfetto da (quasi) non sembrare vero:di Svezia è, sì, bello come il sole - tanto che venne inserito nell'elenco The 20 Hottest Young Royals stilato da Forbes nel 2008 - ma è anche così caparbio da riuscire a fare praticamente ...

Carl Philip di Svezia: lo sapevate che il principe adesso ha un marchio di moda Vanity Fair Italia

I 50 anni sul trono di Carl XVI Gustaf di Svezia, re modernizzatore QUOTIDIANO NAZIONALE

Brume – is out now. Get into the detective boots of Carl Faubert as he sleuths through a rural mining village in the 1970s while battling for his own survival. Enveloping the settlement is The Brume – ...Two members of a gang who carried out a series of 2-in-1 burglaries across Teesside have been locked up for their roles in the illicit enterprise.