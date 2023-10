Capestrano Celebra il Suo Passato Glorioso con l' Inaugurazione di ' Il Guerriero Contemporaneo'

Leggi su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L'Aquila -, un piccolo borgo incastonato tra le colline abruzzesi, si appresta are il suo ricco patrimonio storico e artistico con l'di una nuova e affascinante opera contemporanea. Domenica prossima, il 22 ottobre, alle 12:00, la pittoresca piazza del Mercato sarà il palcoscenico per la presentazione della scultura "Il," creata dall'artista Luigi D'Alimonte. Quest'opera d'arte, finanziata dalla Regione Abruzzo e dalla Fondazione Carispaq e commissionata dall'amministrazione locale, è un tributo dichiarato al celebre "di," una scultura risalente al VI secolo a.C. che fu ritrovata in una necropoli nei pressi dell'antica città di Aufinum, vicino a. Questo ...