Cancellati gli MTV EMA 2023

(Di giovedì 19 ottobre 2023) MTV EMA Paramount rinuncia agli MTV European Music Awards. La manifestazione, che si doveva tenere a Parigi il prossimo 5 novembre, è cancellata. Una decisione clamorosa motivata dalla delicata situazione in Medio Oriente. Lo spiega la stessa multinazionale aggiungendo che le votazioni si terranno regolarmente anche in assenza della serata evento: “Considerata la volatilità degli eventi mondiali, abbiamo deciso di non procedere con gli MTV EMAper prudenza nei confronti delle migliaia di dipendenti, membri dello staff, artisti, fan e partner che viaggiano da tutti gli angoli del mondo per dare vita allo show. Gli MTV EMA sono una celebrazione annuale della musica globale. Mentre osserviamo il continuo svolgersi degli eventi devastanti in Israele e a Gaza, questo non sembra il momento adatto per una celebrazione globale. Con migliaia di ...