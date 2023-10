Can Yaman | l' attore strappa il telefono a un fan a Palermo Il video è virale | lui si difende | «Costantemente provocato»

A detta diquando gli hanno detto di spostarsi il fan 'ha risposto in maniera prepotente e minacciosa più volte' continuando a infastidirli e puntandogli il flash negli occhi. 'Quello non è ...

Can Yaman butta il telefono di un uomo dal finestrino. Poi spiega: “Non è un mio fan Il Fatto Quotidiano

Un fan chiede una foto e Can Yaman gli getta il telefono per terra. E' accaduto davanti all'Hotel delle Palme a Palermo, dove l’attore turco è impegnato per… Leggi ...Un fan chiede una foto e Can Yaman gli getta il telefono per terra. E' accaduto davanti all'Hotel delle Palme a Palermo, dove l’attore turco è impegnato per… Leggi ...