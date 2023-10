Can Yaman lancia per terra il cellulare di un uomo | “Non è un mio fan” VIDEO

Leggi su dayitalianews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Pubblicato il 19 Ottobre, 2023 Can, dopo il duro sfogo contro il gossip che gli ha attribuito numerose fidanzate, torna al centro di una nuova polemica che questa volta riguarda i suoi fan. L’affascinante attore turco in questi giorni è a Palermo per girare la seconda stagione di “Viola come il Mare” con Francesca Chillemi e ha visitato diverse città siciliane. Durante il suo tour però c’è stato un episodio spiacevole che ha fatto subito molto rumore: l’attore ha preso ildi une lo ha scagliato a, suscitando molte polemiche per la scortesia verso un fan. Lui però si è difesa con un lungo post su Instagram, spiegando che quell’non era un suo fan e che invece continuava a molestarlo. La difesa di Can: “I miei fan non sono così” Non è ...