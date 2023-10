Can Yaman getta a terra il cellulare di un uomo | “Prepotente | non era un fan” VIDEO

non ci sta. La star turca, nelle scorse ore, è finito al centro di una polemica rovente dopo che ha gettato a terra il cellulare di un fan. L'episodio è accaduto davanti all' Hotel delle ...

VIDEO | Can Yaman furioso a Palermo, strappa il cellulare a chi lo riprende e lo lancia PalermoToday

Can Yaman a Palermo getta via il cellulare di un fan, il video virale sui social Giornale di Sicilia

Can Yaman una sfuriata contro un fan via il cellulare del malcapitato che sembra essere solo a caccia di un selfie Can Yaman questa volta non ha fatto la figur ...Can Yaman non ci sta a passare per l’ennesima volta come l’attore irascibile e insofferente all’eccessiva attenzione dei fan: ...