Can Yaman | a Palermo lancia a terra il telefono di un fan e sbotta | il video

Leggi su gossipitalia.news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nikita Pelizon replica a Elenoire Ferruzzi: Quello che afferma non è veritàAntonella Fiordelisi e Luca Onestini è scontro social. Antonella intantoun appello ai propri followersLa scoperta di Antonella Fiordelisi su Luca Onestini Canha pubblicato un lungo sfogo sui social perché la sua privacy è stata violata da un passante. In questi giorni, l’attore è impegnato a, nella registrazione della seconda stagione di Viola come il mare, la fiction di Canale5 che lo vede come protagonista. Si trovava davanti l’Hotel delle Palme quando ha scagliato ildi un uomo per, e il tutto è stato ripreso e postato sul web. Ovviamente, la star turca è finita nella bufera ed è dovuto intervenire per spiegare la sua versione dei fatti. Scopriamo come si è giustificato su ...