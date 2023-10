Campagna | beccato con 190 grammi di hashish | arrestato

Leggi su zon

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Un uomo, in data 18 Ottobre, a, è statoper detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’uomo è rimasto colto in flagranza di reato. I Carabinieri hanno bloccato il delinquente ed hanno trovato con lui 190died anche alcune banconote, dalla dubbia provenienza. E così, al termine dell’identificazione e della perquisizione, per lui sono scattate le manette ai polsi. I Carabinieri dihanno subito portato l’uomo alla Stazione locale per l’arresto. L’uomo dovrà rispondere dell’accusa e del reato per il quale è stato accusato dagli inquirenti. Nel contempo, sarà detenuto in carcere con effetto immediato. Segui ZON.IT su Google News.