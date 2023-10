Camino a bioetanolo | come funziona e quanto consuma

Leggi su dilei

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L’inverno sta arrivando: divano, copertina e una buona tazza di tè si accompagnano perfettamente ad una bella fiamma che scoppietta nelfare se non potete installarne uno o se, più semplicemente, non avete voglia di star dietro alla sua pulizia e all’inevitabile stoccaggio della legna (o del pellet)? Nessun problema! La risposta è il, la scelta ideale per tutte le esigenze. È economico, assolutamente sicuro e vanta un design innovativo, che si adatta ad ogni tipo di ambiente. Vediamoe quali sono i vantaggi. Che cos’è ilPartiamo dall’inizio: ilè un semplice bruciatore che usa un combustibile di origine vegetale, il quale non ...