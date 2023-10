Cambiamo linea sui migranti | scattano l' espulsioni | la virata dell' ambasciatore svedese

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) «La Svezia ha già preso da tempo una posizione chiara, in passato le politiche migratorie sono state troppo generose nei confronti'immigrazione illegale. Le regole si stanno facendo più severe, molti dei rifugiati presenti ora in Svezia rimarranno mentre altri verranno rispediti indietro». Jan Björklund,in Italia in carica dal settembre del 2020, ricalca la posizione netta espressa ieri da UlfKristersson, primo ministro alla guida di un governo di centro dall'ottobre 2022 con l'appoggio esternoa destra. Kristersson ha chiesto di aumentare i controlli alle frontiere dopo l'attentato di Bruxelles in cui sono morti due tifosi. «In Svezia e nell'Ue dobbiamo controllare meglio le nostre frontiere», ha dichiarato il premier, aggiungendo che il sospetto autore'attentato ...