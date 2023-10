Caldo record | domani scuole chiuse a Cefalù | ma anche in Liguria per il maltempo in arrivo

Leggi su secoloditalia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Temperature roventi e a, nel Palermitano, leresteranno. E’ quanto prevede un’ordinanza firmato dal sindaco Daniele Tumminello dopo l’avviso straordinario di allerta alta per rischio incendi, forti venti da sud ed elevate temperature con valori superiori ai 35 gradi. “A fini precauzionali, per evitare situazioni di rischio e pericolosità connesse alla situazione in atto e in evoluzione nelle prossime ore e, per la sicurezza della popolazione scolastica comeper garantire una migliore fluidità del traffico veicolare ed evitare sovraccarico alla viabilità in caso di emergenze – spiega il sindaco – è stata emessa un’ordinanza di chiusura di tutte ledi ogni ordine e grado della città per la giornata di ...