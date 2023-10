Calcio | Uefa | omologato l' 1-1 della fine del 1° tempo tra Belgio e Svezia

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Nyon, 19 ott. - (Adnkronos) - L'ha deciso di omologare il risultato di 1-1 maturato alladel primotra, match del gruppo F delle qualificazioni a Euro 2024 sospeso lo scorso 16 ottobre dopo i primi 45 minuti su richiesta di entrambe le nazionali dopo l'attacco terroristico che ha ucciso due tifosi gialloblù. Nella classifica del girone ilguida con 17 punti, uno in più dell'Austria ed entrambe le squadre sono già qualificate a Euro 2024, con laterza a quota 7.

Un rapporto delladello scorso anno aveva spiegato che ben 117 club europei sfoggiavano sulle ...più grandi squadre italiane e alimentano il flusso di denaro indispensabile alla vita del. ...

UEFA: STOP A PARTITE IN ISRAELE FINO A NUOVO ORDINE - Sportmediaset Sport Mediaset

Nuova Champions League: bonus da capogiro per chi si qualificherà Corriere dello Sport

Belgio-Svezia 1-1. E' questo il risultato finale omologato dall'Uefa in relazione al match annullato nell'intervallo per il sanguinoso attentato di Bruxelles avvenuto poco prima del fischio di inizio ...Riguardo alle competizioni Uefa in Israele, "dopo un'approfondita valutazione dell'attuale situazione di sicurezza e protezione nell'intero ...