Calcio | Serie B Cremonese | Massimo Coda miglior giocatore di settembre

Fabio Pecchia ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida tra Parma e Como. L'allenatore si è espresso sul caso scommesse che vede coinvolto Nicolò Fagioli , suo ex giocatore alla ...

Serie A, gli 81 attaccanti ancora senza gol Sky Sport

SERIE C, IL PINETO GIOCHERÀ ALL'ADRIATICO FINO AL 5 NOVEMBRE - Sportmediaset Sport Mediaset

In poche ore la notizia ha fatto il giro del web: Serse Cosmi, tra gli allenatori più amati d’Italia per la sua verve, si candida a sindaco di Perugia. E sfida un suo ex calciatore ai tempi del Grifo: ...Una stagione trionfale quella vissuta dai due a Cremona, terminata con la promozione in Serie A. Così si è espresso Pecchia sul caso scommesse: "Come in tutti gli ambienti, ad esempio politica o ...