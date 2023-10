Calcio | Roma Llorente recupera per il Monza | Mourinho Conta il gruppo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Contro ilrientra il difensore spagnolo e Cristante può tornare a centrocampo- A tre giorni dal match contro il(domenica, ore 12:30), valido per la nona giornata di Serie A, Josèritrova una pedina preziosa in difesa. Diegoha smaltito l'infortunio al flessore de

...magna sulla pagina Instagram Dillingernews di "un video incredibile di un giocatore dellache"... Oltre al fatto che per giocatori non è vietato scommettere su discipline diverse dal, come ...

Roma, Smalling per ora si arrende: la verità sulle sue condizioni Corriere dello Sport

Noi e i nostri fornitori archiviamo informazioni quali cookie su un dispositivo (e/o vi accediamo) e trattiamo i dati personali, quali gli identificativi unici e informazioni generali inviate da un di ...Dopo le prime amichevoli giocate a settembre a Coverciano con i Paesi Bassi (sconfitta per 0-3) e a Falkenberg con la Svezia (successo per 1-0 ...