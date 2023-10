Calcio | Neymar si sfoga Il momento peggiore della mia carriera

... è che lo stile non venga mai ignorato, perché è il marchio di fabbrica deldi un Paese. L'Uruguay ce l'ha e dobbiamo creare a partire da quello ". La lezione al Brasile e il ko diE lo ...

Calcio: grave infortunio per Neymar, rottura crociato anteriore - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

L'infortunio, le lacrime poi la diagnosi choc: stagione finita per Neymar ilGiornale.it

"La verità di Tonali". Così titola la prima pagina odierna de La Gazzetta dello Sport. In Procura col certificato medico per ludopatia, puntava su Milan e Brescia ma ...RASSEGNA STAMPA - Matteo Guendouzi sempre più protagonista in casa Lazio. Arrivato negli ultimi giorni di mercato dal Marsiglia, il centrocampista sta entrando pian piano negli schemi ...