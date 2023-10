Calcio | Neymar sarà operato al ginocchio | ' momento peggiore della mia carriera'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Londra. 19 ott. (Adnkronos) -verrà sottoposto ad un intervento chirurgico dopo aver subito un infortunio al legamento crociato anteriore durante la sconfitta per 2-0 del Brasile nelle qualificazioni alla Coppa del Mondo con l'Uruguay. L'ex attaccante del Barcellona e del Paris St Germain era in lacrime dopo essere stato portato fuori dal campo in barella a Montevideo e l'attuale club Al-Hilal ha rivelato l'entità dell'infortunio. L'Al-Hilal ha spiegato: "Gli esami medici a cui è stato sottoposto "", hanno confermato la lesione del legamento crociato anteriore e del menisco delsottoposto a un intervento chirurgico e quindi a un programma di trattamento chedeterminato in seguito". Il Brasile era in svantaggio al primo gol di Darwin Nunez all'Estadio Centenario quando ...