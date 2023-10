Calcio | nel Monza c' è D' Ambrosio | se non recupera Izzo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Anche durante la sosta per le Nazionali, dall'infermeria del centro sportivo Luigi Berlusconi disono entrati e usciti Bettella, Cittadini e, i tre difensori alle prese con infortuni e in ...

2023 Casta ha vinto per la seconda volta in carriera il Dance Music Awards come Best Performer, ...a Monza ed è sempre più seguito anche grazie alle sue iconiche esibizioni per la serie A di...

Scommesse nel calcio, la situazione di Fagioli, Tonali e Zaniolo TGLA7

Scommesse, a Torino aspettano la versione di Zaniolo. Per lui non risultano giocate sul calcio La Gazzetta dello Sport

"Questi ragazzi non li abbandoneremo mai". “Bisogna delimitare i confini dei soggetti che hanno commentato in queste ore in maniera non approfondita alcuni temi. La risposta che è stata data da tutto ...Altro giorno, altro rinnovo per i canarini. Dopo Tremolada, Oukhadda e Duca, arriva il prolungamento anche per Luca Magnino, giocatore fortemente voluto da Tesser nel gennaio del 2022 e diventato poi ...