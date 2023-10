Calcio | Napoli Non solo Arsenal e Chelsea | anche Liverpool su Osimhen

(Di giovedì 19 ottobre 2023) L'attaccante piace a Klopp che lo vorrebbe già a gennaio in caso di partenza di Salah LONDRA (INGHILTERRA) - C'èilsu Victor. Secondo il "The Sun" l'attaccante delè nel mirino dei "reds" che temono di perdere già a gennaio Momo Salah, corteggiato a suon di milioni da

Il Sun sottolinea che Osimhen non sta vivendo un buon momento, dal punto di vista delle relazioni, al. Già la scorsa estate i club inglesi provarono a ingaggiarlo, ma la richiesta di 100 ...

Zoff: “A Meret non direi mai di lasciare Napoli, se scappi non cresci mai” CalcioNapoli1926.it

FOTO I dirigenti del Napoli a cena con l’agente di Osimhen: segnale distensivo CalcioNapoli1926.it

L'attaccante piace a Klopp che lo vorrebbe già a gennaio in caso di partenza di Salah LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - C'è anche il Liverpool ...Manolo Portanova, in prestito dal Genoa alla Reggiana, rischia grosso, addirittura la radiazione dal calcio. Questo a seguito della condanna in primo grado a sei anni di reclusione per una condanna ...