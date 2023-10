Calcio | Milan Sportiello salta la Juve | in porta tocca a Mirante

Arrivano brutte notizie dall'allenamento odierno del. Marco Sportiello ha infatti accusato un problema muscolare che non gli permetterà di scendere in campo contro la Juve ...

Milano, 19 ott. - (Adnkronos) - Oltre al portiere titolare Mike Maignan, il Milan non potrà schierare nemmeno la sua riserva Marco Sportiello nel big match di domenica 22 ottobre a San Siro contro la ...A proposito di calcio specifico: Fagioli tornerà in campo praticamente ... Ora tocca a Tonali: ha scommesso sul Milan La Procura Federale prima vigilerà sul rispetto di una sentenza che divide e non ...