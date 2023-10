Calcio | Malagò | non ci sono estremi per commissariamento Figc

(Di giovedì 19 ottobre 2023) "Non ciassolutamente gliper ildella" Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, commentando le richieste avanzate in merito da parti della maggioranza ...

"Non ci sono assolutamente gli estremi per il commissariamento della Figc" Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni, commentando le richieste avanzate in merito da parti della maggioranza di Governo dopo lo scandalo scommesse. "Gli elementi li conoscete perfettamente - ha spiegato - . Sono dinamiche legate a ...