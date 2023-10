Calcio in tv oggi giovedì 19 ottobre | calendario | palinsesto | orari Italia ed estero Come vedere le partite in streaming

Leggi su oasport

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Si avvicina sempre di più il ritorno dei principali campionati europei, tra cui la Serie A che ripartirà con gli anticipi di dopodomani ma, nel frattempo, spazio alsparso nelle latitudini oltreoceano. In Nordamerica e Sudamerica, infatti, i campionati riprenderanno proprio quest’, anche se solamente ieri è terminato il programma delle qualificazioni ai Mondiali 2026 relativo al mese di. Si parte nella mattinatana con alcune sfide del campionato brasiliano, tra cui spicca la sfida tra il Gremio di Luis Suarez e l’Athletico Paranaense di Arturo Vidal. Sempre nelle prime ore del, ci sarà spazio anche per la sfida di MLS tra l’Inter Miami, orfana di Leo Messi, e lo Charlotte. In serata, invece, la scena se la prenderà la Copa de La Liga Profesional argentina. Alle 21.00 ...