Calcio | Gravina | ' principio dell' autonomia va rispettato | solo così c' è democrazia'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Roma, 19 ott. - (Adnkronos) - "Le richieste di mie dimissioni fatte dalla Lega? Bisogna approfondire meglio alcuni argomenti, altrimenti corriamo il rischio di far danni al nostro Paese, e nonal mondo del. Alcuni soggetti hanno commentato in maniera non approfondita sui temi specifici, perché ho visto approssimazione in alcune affermazioni". Lo ha detto il presidentea Figc, Gabriele, in occasionea presentazione del premio Aics di cultura sportiva Beppe Viola, in risposta alla richiesta di sue dimissioni da partea Lega e di commissariamentoa Figc da parte di FdI. "La risposta è stata una risposta decisa da parte di tutto il movimento sportivo, che rivendica, come devo fare io, ildel rispetto ...