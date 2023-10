Calcio | Frosinone aspetta l' esordio di Jorge | chance a Bologna

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Per la trasferta a, Eusebio Di Francesco recupererà l'attaccante brasiliano Kaio, finora mai impiegato. In prestito dalla Juve, il giocatore è arrivato alcon grandi ...

Per la trasferta a Bologna, Eusebio Di Francesco recupererà l'attaccante brasiliano Kaio Jorge, finora mai impiegato. In prestito dalla Juve, il giocatore è arrivato alcon grandi aspettative ed i tifosi non vedono l'ora di poterlo ammirare in campo. Il brasiliano, reduce da un lungo stop di 555 giorni, ha pagato il periodo di ambientamento e un recente ...

Roberto Mancini, diventato tecnico dell'Arabia Saudita, dopo le clamorose dimissioni di Ferragosto da ct della Nazionale italiano, sarebbe già a rischio.