Calcio: Empoli. Andreazzoli 'Con Fiorentina senza timori reverenziali' sport.tiscali.it

Baldanzi out in Under 21. Empoli con il fiato sospeso Quotidiano Sportivo

Il tecnico degli azzurri: 'I viola ti danno la possibilità di misurarti' FIRENZE (ITALPRESS) - La Fiorentina 'è una squadra che ti dà la ...Nico da vedere Vincenzo Italiano ha riacceso il motore della sua Fiorentina. Dopo tre giorni di riposo con l’allenamento di ieri è iniziata la missione Empoli, idealmente da allargare alle prossime ...