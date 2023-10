Calcio e scommesse | ufficializzata la squalifica a Fagioli S' indaga sulle minacce ricevute dallo juventino

(Di giovedì 19 ottobre 2023) La Procura di Torino ha intenzione di approfondire la vicendapresunteche Nicolòha denunciato di aver subito, in relazione alleillegali di cui è accusato. Il centrocampista della Juventus aveva affermato - davanti alla Procura federale - di avere ricevuto «pesanti» ("Ti spezziamo le gambe") dai suoi creditori, se non avesse saldato i debiti di gioco. La...

Ho sentito parlare di responsabilità nel mondo dellegato alle: se il mondo delnon avesse, tra novembre e dicembre 2020, inserito nei suoi principi statutari le sanzioni per ...

Calcio scommesse giovedì 19 ottobre: Gravina replica al ministro Salvini. I tormenti di Zaniolo. Diretta Virgilio Sport

Bonus e promozioni sull’ippica I bonus sull’ippica sono proposti di rado dai siti di scommesse. Generalmente questi portali incentrano le offerte su altri sport, in primis il calcio. Non mancano però ..."Questi ragazzi non li abbandoneremo mai". “Bisogna delimitare i confini dei soggetti che hanno commentato in queste ore in maniera non approfondita alcuni temi. La risposta che è stata data da tutto ...