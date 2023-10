Calcio | De Laurentiis | ' Giuntoli ottimo professionista | sorpreso sia andato alla Juve'

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Napoli, 19 ott. - (Adnkronos) - "Il colpo Kvaratskhelia non è suo, è stata una segnalazione a mio figlio Edoardo che poi è arrivata a. Lui qui ha indovinato tanti giocatori e ne ha sbagliati altrettanti, così va nella vita: è unche ècon mia grande sorpresa". Lo dice il presidente del Napoli Aurelio Desu Cristiano, ex direttore sportivo degli azzurri, orantus. "da sei mesi si era messo in branda, mi continuava a ripetere: mi mandintus? E io gli dicevo: cos'è questa storia, improvvisamente sei diventato un sostenitore della? Qui abbiamo sempre ...

E Kvara non è una sua intuizione' Frecciata di Deal suo ex direttore sportivo : '...non si scorda mai Dal caso scommesse alla Supercoppa Spostandosi sul tema che sta coinvolgendo il...

Napoli, Aurelio De Laurentiis: "Conte Pettegolezzo per demolire Garcia" - Sportmediaset Sport Mediaset

Napoli, Aurelio de Laurentiis: "Conte Solo un pettegolezzo che ... Eurosport IT

Non dimenticate che ho venduto Koulibaly all'ultimo". Così il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, parlando con i giornalisti al centro sportivo di Castelvolturno, in merito al rinnovo di ...Aurelio De Laurentiis ha parlato anche del futuro di Victor Osimhen: “Non sono mai stato non sereno nei confronti di Osimhen, ma si è sempre in due : io sono rimasto uguale , se il suo umore è ...