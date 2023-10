Calcio | Cagliari; a Salerno con Dossena | Mancosu e Luvumbo

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Ilaspetta Nandez, in viaggio dopo la vittoria del suo Uruguay contro il Brasile. Ma sa che per la sfida di domenica contro la Salernitana potrà contare su. Oggi la ...

Ilaspetta Nandez, in viaggio dopo la vittoria del suo Uruguay contro il Brasile. Ma sa che per la sfida di domenica contro la Salernitana potrà contare su Dossena, Mancosu e Luvumbo. Oggi la ...

Il Cagliari aspetta Nandez, in viaggio dopo la vittoria del suo ... massimo per tornare in campo al più presto dopo il lungo infortunio: ad Assemini corre e calcia, ma forse dovrà aspettare le gare ...Le indagini sul calcioscommesse entrano nel vivo. Tonali ha ammesso di aver giocato scommettendo sul calcio e di averlo fatto anche sulle partite del Milan. Pro ...