(Di giovedì 19 ottobre 2023) A tre giorni dalla sfida casalinga con il Frosinone, ilha sostenuto una seduta di allenamento mattutina. Rientrati i nazionali,ha avuto per la prima volta dall'inizio della ...

A tre giorni dalla sfida casalinga con il Frosinone, ilha sostenuto una seduta di allenamento mattutina. Rientrati i nazionali, Thiago Motta ha avuto per la prima volta dall'inizio della sosta tutti i giocatori a disposizione. Out Lucumi e Posch, ...

Calcio: Bologna; Thiago Motta ritrova Kristiansen sport.tiscali.it

Bologna, Kristiansen c'è: le ultime verso il Frosinone Fantacalcio ®

Thiago Motta avrà un'arma in più in vista della ripresa del campionato. L'allenatore del Bologna ha ritrovato insieme a nazionali anche Victor Kristiansen che è tornato ad allenarsi dopo l'infortunio.A tre giorni dalla sfida casalinga con il Frosinone, il Bologna ha sostenuto una seduta di allenamento mattutina. Rientrati i nazionali, Thiago Motta ha avuto per la prima volta dall'inizio della sost ...