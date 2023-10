Caivano | Schiano FdI | “Riqualificazione del Delphinia è un’ottima notizia”

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Si tratta di una splendidanon solo per gli abitanti di, ma per tutte le aree degradate del territorio italiano: non a caso il sottosegretario Mantovano, che ringrazio per l’impegno a nome di tutta la Federazione provinciale di Napoli di Fratelli d’Italia, ha parlato di progetto-pilota. Il lavoro del governo guidato da Giorgia Meloni per restituire alla vivibilità le aree più difficile, sottraendole al controllo della criminalità organizzata, prosegue senza sosta”. Lo afferma MicheleDi Visconti, deputato e coordinatore provinciale di Fdi a Napoli, commentando la presentazione del progetto die ristrutturazione dell’ex centro sportivo. “Questa mattina – sottolineain una ...