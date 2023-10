Caivano | il 1 dicembre partono i lavori per ristrutturare il centro sportivo

Leggi su agi

(Di giovedì 19 ottobre 2023) AGI - La ristrutturazione deldi, luogo fino a oggi in stato di degrado dove si sono verificati gli abusi nei confronti delle due cuginette minorenni e piazza di spaccio di droga, sarà ultimata in sei mesi. Lo hanno annunciato oggi in una conferenza stampa che si è svolta nella Sala Verde di Palazzo Chigi, il sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei Ministri, Alfredo Mantovano, e il ministro per lo Sport e i giovani, Andrea Abodi. La data di inizioè fissata per il primo2023, al termine della gara di affidamento, e il termine è stato fissato al 31 maggio 2024. Il progetto prevede una gara di appalto, le cui domande scadranno il 30 novembre, di 9 milioni e 300 mila euro. Intanto l'intera area, di oltre 50mila metri quadri è stata già bonificata grazie ...