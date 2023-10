Cagliari | da Lapadula a Prati | Ranieri prepara la rivoluzione

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Come cambierà ildicon il ritorno di? L’attaccante peruviano, fermo ai box da circa due mesi, potrebbe accelerare i tempi di recupero e tornare presto a disposizione diBuone notizie dall’infermeria e cresce l’ottimismo per il recupero di. L’ex Pescara, Milan e Benevento, dopo l’intervento alla caviglia, potrebbe tornare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

... Maggiore 55% - Legowski 45%(3 - 5 - 2) : Scuffet; Wieteska, Dossena, Obert; Zappa, Nandez, Makoumbou, Prati, Augello; Luvumbo, Petagna. Squalificati: nessuno - Indisponibili:, Rog ...

Cagliari, oggi Luvumbo parzialmente in gruppo. Personalizzato per Lapadula SOS Fanta

La Nuova Sardegna - Il Cagliari è finito dentro un tunnel, ora servono i gol degli attaccanti. Buone... Tutto Cagliari

Cagliari Il Cagliari spera di recuperare gli attaccanti per provare a uscire dal tunnel dei pochi punti (due) e dei pochi gol (tre). Ma nessuno, per un verso o per l’altro, è al cento per cento. Il bi ...Alberto Dossena, Zito Luvumbo e Marco Mancosu hanno svolto parte dell’allenamento con la squadra; lavori personalizzati per Elio Capradossi, Pantelis Hatzidiakos e Gianluca Lapadula. Defaticante per ...