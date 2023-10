Caduta calcinacci in due scuole di Napoli | ok sopralluogo tecnici

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 2 minutiDue segnalazioni per crollosono giunte in mattinata all’ufficio di Edilizia Scolastica della Città Metropolitana di. In particolare isono dovuti intervenire per ladi pezzi di intonaco al liceo De Nicola di via E.A.Mario e successivamente al liceo Scientifico “Tito Lucrezio Caro” di via Manzoni per il crollo di una parte della controsoffittatura. Nelle ultime settimane – si sottolinea dalla Città Metropolitana – sono sempre più frequenti le segnalazioni perintonaco che arrivano dalledai parte dei dirigenti d’istituto che – preoccupati dallo sciame sismico in corso nei vicini Campi Flegrei – richiedono la perizia deidell’ente metropolitano per avere assicurata l’agibilità della ...