Burt Young | perché Paulie Pennino è la scheggia impazzita della saga di Rocky

Leggi su movieplayer

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Senzanon ci sarebbe potuto essere Sylvester Stallone. O delè il personaggio più importantedi. Il commiato arriva direttamente da Sylvester Stallone: "Al mio caro amico,, sei stato un uomo e un artista incredibile, mancherai moltissimo a me e al mondo... RIP". Del resto, è inutile girarci intorno,, nato nel Queens, come molti italoamericani di seconda generazione, nel pensiero popolare cinematografico è, e resta, l'imperfettodi. Più di C'era una volta in America di Sergio Leone, più ...