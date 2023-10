Britney Spears spiega perché si è rasata i capelli nel 2007

Leggi su cinemaserietv

(Di giovedì 19 ottobre 2023)hato che il motivo per cui nelsi rasò ia zero era dovuto ad un atto di ribellione nei confronti del mondo esterno e ad una reazione nei confronti della parrucchiera che rifiutò di rasarle la testa. Il 16 febbraio di quell’anno, infatti,entrò in un salone di bellezza di Tarzana, in California, chiedendo alla titolare, Esther Tognozzi, di raderle il capo. Al rifiuto della donna,afferrò allora la macchinetta taglia, restando in pochi minuti del tutto calva, tra lo sgomento generale dei presenti. Ora, in un estratto della sua autobiografia, The Woman in Me, pubblicato in esclusiva dalla rivista People, la popstar racconta come quel radicale cambio di look avesse rappresentato un atto spontaneo di ...