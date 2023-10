Brasile | Neymar dovrà operarsi al crociato

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Brutte notizie pere per il. Come riportato dal sito della Federazione della Seleçao, l'attaccante in forza ai sauditi dell'Al-Hilalessere sottoposto a un intervento chirurgico dopo essersi infortunato martedì sera nel match di qualificazione ai Mondiali del 2026 perso dalla nazionale verdeoro contro l'Uruguay. Gli esami "hanno confermato la rottura del legamentoanteriore e del menisco del ginocchio sinistro". "È un momento molto triste, il peggiore! So di essere forte, ma questa volta avrò bisogno della mia gente. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto", ha scritto su Instagram O' Ney.