Brasile | Neymar dopo l’infortunio | “Momento molto triste | il peggiore della mia carriera”

(Di giovedì 19 ottobre 2023) “È un, il! So di essere forte, ma questa volta avrò bisognomia gente. Non è facile affrontare un infortunio e un intervento chirurgico, pensando di dover riprendere tuttoquattro mesi di recupero. Ho fede, forse troppa… Ma metto la mia forza nelle mani di Dio affinché Egli rinnovi la mia. Grazie per i messaggi di sostegno e affetto”. Sono le parole di, che sui social si sfogala diagnosi di rottura del legamento crociato del ginocchio sinistro, con interessamento anche del menisco. Un infortunio che lo terrà, a 31 anni, lontano dai campi per diversi mesi.chiuderà il 2023 con solo 17 partite all’attivo, di cui cinque con il club saudita dell’Al-Hilal. SportFace.