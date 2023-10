Bowen fa autocritica | «Lazio e Roma | imparato lezione! Napoli…»

Leggi su inter-news

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Katie, in vista della partita con il Napoli, ha analizzato le precedenti gare dell’Inter Women controsottolineando quali sono i miglioramenti da fare. Di seguito le sue dichiarazioni a Inter TV– Katietorna sulle precedenti prestazioni dell’Inter Women contro, facendo: «Con laavremmo dovuto essere più ciniche sotto porta e fare meglio in fase di finalizzazione. Non siamo soddisfatte della nostra prestazione contro la, avremmo potuto essere più coraggiose con la palla e mettere più pressione in fase difensiva. Ma abbiamola lezione e faremo meglio nelle prossime gare». PROSSIMI STEP –sa quali ...