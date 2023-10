Borse Ue in rosso | Renault pesa su automotive Attesa per Powell

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Dal presidente della Fed attese possibili indicazioni sulle prossime mosse, il timore è di tassi alti ancora a lungo. Occhi puntati sulla stagione delle trimestrali Usa. Sull'azionario, banche in calo a Piazza Affari con Bper e Mps in coda, si salvano Diasorin e Campari. Rendimento del BTp decennale sopra il 5%

Calo ancora più netto per le Borse asiatiche, spaventate dai nuovi timori sulla tenuta del settore immobiliare cinese. Nuovo passo falso in avvio per le Borse europee che, all'indomani di una seduta in rosso.