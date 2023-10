Borse europee in ribasso | tensioni in Medio Oriente e rialzo dei rendimenti preoccupano gli investitori

Al giro di boa le principalidel Vecchio Continente continuano gli scambi sotto la parità, in attesa della partenza di Wall Street che, secondo l'andamento dei derivati statunitensi, dovrebbe essere all'insegna della ...

Borse europee prudenti. Focus su dati e trimestrali LA STAMPA Finanza

Borse 18 ottobre | Europa in calo, timori per il conflitto in Medio Oriente, Milano -0,82% Corriere della Sera

Il titolo NEXI vola in borsa in seguito alla questione legata all’interesse di CVC. Cosa ha senso aspettarsi da questa situazione Nexi vola in borsa con un’apertura in gap da record storici, ...Le borse europee sono sotto pressione a causa di utili trimestrali deludenti e rendimenti in rialzo. La Fed potrebbe ribadire che il rialzo dei rendimenti corrisponde a una manovra restrittiva.