(Di giovedì 19 ottobre 2023)inquest'oggi, in scia alla chiusura di ieri di Wall Street e con gli investitori innervositi dallaine da un possibile allargamento del conflitto. ...

in forte calo quest'oggi, in scia alla chiusura di ieri di Wall Street e con gli investitori innervositi dalla guerra in Medio Oriente e da un possibile allargamento del conflitto. ...

Borse asiatiche negative: pesano i timori per la guerra in Medio Oriente, petrolio e titoli Usa Il Sole 24 ORE

Borse asiatiche in forte calo su guerra in Medio Oriente Tiscali Notizie

Roma, 19 ott. (askanews) - Borse asiatiche in forte calo quest'oggi, in scia alla chiusura di ieri di Wall Street e con gli investitori ...Il presidente Usa Joe Biden cerca di evitare un secondo 11 settembre Un giovedì da dimenticare per le borse asiatiche. Alle ore 7:00 italiane del 19 ottobre il Nikkei perde l’1,7%, Hong Kong il 2%, ...