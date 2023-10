Ladiavvia gli scambi in netto ribasso, appesantita dal calo del mercato azionario statunitense e mentre aumentano le preoccupazioni di un allargamento del conflitto in Medio Oriente e le ...

Borsa: Tokyo, apertura in netto calo (-1,39%) Agenzia ANSA

Tokyo, Borsa chiude con lieve variazione (+0,01%) QUOTIDIANO NAZIONALE

La Borsa di Tokyo apre in netto ribasso, con il Nikkei che cede l'1,39%. Yen stabile sul dollaro, ma guadagna sull'euro. Preoccupazioni per l'allargamento del conflitto in Medio Oriente e le sue riper ...La Borsa di Tokyo avvia gli scambi in netto ribasso, appesantita dal calo del mercato azionario statunitense e mentre aumentano le preoccupazioni di un allargamento del conflitto in Medio Oriente e le ...