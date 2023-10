Borsa | Milano in rosso con Stellantis | Banco Bpm e Bper

Si aggrava il bilancio giornaliero delle borse europee, che oggi chiudono in netto calo dopo le perdite della vigilia, mentre Wall Street è piatta nella mattina americana in attesa che Jerome Powell (...

Borsa: Milano apre in marginale ribasso, Ftse Mib -0,06% Agenzia ANSA

Borsa: Milano chiude in calo dell'1,38% - Italia-Mondo Trentino

Roche Il produttore svizzero di farmaciha chiuso iconin aumento dell'1% (-6% in CHF) a 44,1 miliardi di CHF, anche se l'azienda ha dovuto compensare il significativo calo delle… Leggi ...Mario Ferri, detto “Il Falco”, è noto per le invasioni di campo in giro per il mondo. Adesso l'abruzzese si trova a Rafah, al confine tra l’Egitto e la Striscia di Gaza: il suo racconto ...