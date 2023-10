Borsa Mediterranea Formazione Lavoro | oltre 1500 persone alla prima giornata

Leggi su anteprima24

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiGrande entusiasmo e partecipazionedella, che si svolgerà fino a sabato 21 ottobre al Teatro Augusteo di Salerno. Dopo un messaggio sulla pace in Medio Oriente, lasi è aperta con i saluti di Giovanni D’Avenia, Presidente del Centro Studi Super Sud, Antonio Vitolo, CEO di Gruppo Stratego, del Sindaco di Salerno Vincenzo Napoli e di Francesco Morra in rappresentanza della Provincia di Salerno. A seguire l’intervento di Vincenzo De Luca: “Dobbiamo creare delle prospettive per i nostri giovani – ha affermato De Luca – Chi vive al Sud ha una condizione di disagio permanente, di smarrimento. Dobbiamo creare nuovi percorsi. Laprofessionale ...