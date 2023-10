Borsa | Hong Kong negativa | apre a - 1 | 08%

LadiKong torna agli scambi con una brusca correzione, in scia alle turbolenze legate al conflitto tra Hamas e Israele: l'indice Hang Seng cede nelle prime battute l'1,08%, scivolando a 17.

La guerra in Israele frena le Borse. Milano chiude a -0,4%, lo spread sale a 206 Il Sole 24 ORE

Evergrande sospende le contrattazioni alla Borsa di Hong Kong Agenzia ANSA

(Tiscali Notizie) (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 13 ott - La Borsa di Tokyo ha chiuso in ribasso, appesantita da timori per l'inflazione negli Stati Uniti, superiore alle attese, che ha spinto ...La Borsa di Hong Kong ha aperto con una brusca correzione, in seguito alle turbolenze legate al conflitto tra Hamas e Israele. L'indice Hang Seng ha perso l'1,08%, il Composite di Shanghai lo 0,51%, q ...