Bonifica Lo Uttaro | Bonavitacola vicepresidente Regione | verso ok al progetto

Leggi su casertanotizie

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Napoli. La discarica di Lo, a Caserta, su cui si è espressa oggi la Corte europea dei diritti dell’Uomo, è un impianto “già ricadente in area Sin (sito di interesse nazionale) per il quale il competente ministero dell’Ambiente ha affidato le funzioni di soggetto attuatore alla società pubblica Sogesid Spa, che ha provveduto alle analisi propedeutiche alla redazione delesecutivo di”. È quanto precisa FulviodellaCampania e delegato all’Ambiente, in relazione alla sentenza con cui i giudici di Strasburgo hanno condannato l’Italia, evidenziando anche il mancato completamento degli interventi di messa in sicurezza della discarica. “Di recente, in data 9 agosto 2023 la Sogesid spa, completata la redazione del ...