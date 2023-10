Blanca | Via Poma | Shark | Arma letale o Bridget Jones’s baby? La tv del 19 ottobre

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 19 ottobre 2023) Per la prima serata in tv, giovedì 19su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Angolo cieco”: mentrelavora a un caso di omicidio avvenuto allo stadio Ferraris, l’amica Stella arriva a Genova per presentarle il suo nuovo fidanzato. Sul fronte sentimentale per la nostra eroina non mancano – le schermaglie con Liguori, che comincia a frequentare Veronica, mentre lei si avvicina sempre di più a Sebastiano. Mentre Lucia ha sempre più bisogno di lei come punto di riferimento, Polibomber torna a minacciare il commissariato. Su RaiDue alle 21.20 verrà proposta la visione del documentario “Via, un mistero italiano”. Il 7 agosto 1990, una ventenne romana, Simonetta Cesaroni, viene uccisa nell’ufficio degli Ostelli della Gioventù, in via ...