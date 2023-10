Blanca 2 trama 19 ottobre 2023 su Rai 1

Leggi su cubemagazine

(Di giovedì 19 ottobre 2023)2 va in onda stasera in tv giovedì 19in prima serata su Rai 1. Si tratta della seconda stagione della fiction con protagonisti Maria Chiara Giannetta e Giuseppe Zeno. Ecco di seguitoe anticipazioni sull’episodio. DOVE VEDERE LE PUNTATEepisodio 3 Angolo cieco. Mentrelavora a un caso di omicidio avvenuto allo stadio Ferraris, l’amica Stella arriva a Genova per presentarle il suo nuovo fidanzato. Sul fronte sentimentale per la nostra eroina non mancano le schermaglie con Liguori, che comincia a frequentare Veronica, mentre lei si avvicina sempre di più a Sebastiano. Mentre Lucia ha sempre più bisogno di lei come punto di riferimento, Polibomber torna a minacciare il commissariato.2 ...